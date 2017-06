Lutte contre le trafic de drogue : 459,62 kg de chanvre indien incinérés à Fatick

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les autorités administratives de la région de Fatick ont procédé hier, en collaboration avec les services de défense et de sécurité, à l’incinération de 450,62 kg de chanvre indien d’une valeur estimée à 36 769 600 francs Cfa.



Ainsi, on note une importante baisse de 903,38 kg soit 65,98% en valeur relative par rapport au 1363 kg qui avaient été saisi et incinérés en 2015. Le gouverneur adjoint en charge des affaires administratives, Maguette Diouck qui présidait cette cérémonie, explique cette baisse par l’engagement et la volonté des services de défense et de sécurité de contrecarrer à tout prix, les manoeuvres criminelles des trafiquants de drogue.



Revenant sur les stratégies, qui ont été mises en œuvre par les autorités, Maguette Diouck renseignera qu’à la suite du plan d’action régional élaboré par M. le gouverneur, les contrôles systématiques au niveau de la frontière et au niveau des points stratégiques de la région, ont été particulièrement déterminants pour décourager ces délinquants.



Par ailleurs, M. Diouck a, une fois de plus lancé un appel en direction des populations pour une meilleure collaboration avec les Forces de défense et de sécurité dans cette croisade contre ce fléau. Il faut noter qu’en plus du chanvre indien, des lots de médicaments ont été saisis, d'une valeur estimée à 1 468 100 francs Cfa, et également incinérés.



Le Quotidien