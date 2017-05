Lutte pour la libération de leur leader: les amazones du maire de Dakar lancent l'opération "une heure pour Khalifa Sall" Les amazones du maire de Dakar se déclarent plus jamais déterminées à se faire entendre pour dénoncer l'arrestation de leur mentor et déclencher une campagne dénommée "une heure pour Khalifa" pour obtenir sa sortie de prison.

Après leur coup de maître la semaine dernière (étalées sur la voie publique en plein centre-ville), ces soutiens du maire de la capitale ont ainsi concocté un plan d'actions qu'elles entendent dérouler durant la semaine.



Désormais, la collaboratrice du maire de Dakar Soham Wardini et ses "soeurs", vont consacrer une heure à leur leader. Ainsi, cette dernière, qui est la première adjointe du maire de Dakar, en compagnie de la député Aminata Diallo et toutes les autres sympathisantes du maire de Dakar , entendent se vêtir de blanc tous les mercredis et organiser une manifestation durant un tour d'horloge dans l'enceinte de la mairie. Elles entendent ainsi dérouler leur agenda en marge des activités initiées par d'autres pro-Khalifa, notamment des visites de proximité, la distribution de flyers et des meetings de soutien.



Pour rappel, ces amazones de Khalifa Sall, la maire de Dakar, au nombre de 19 avec à leur tête, la première adjointe au maire de la ville de Sohane Wardini, avaient été interpellées par la police suite à leur manifestation «pacifique et citoyenne visant à révoquer la détention arbitraire de Khalifa Sall ainsi que les privations de liberté dont il est victime», avaient-elles proclamé.



Retenues au commissariat de Dakar-Plateau sans aucune forme de notification, ces 19 femmes furent ensuite libérées et purent rentrer chez elles.



source: l'AS Quotidien

