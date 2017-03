Luxembourg-France: Sidibé, touché aux côtes, évacué à l’hôpital Mauvaise nouvelle pour l’équipe de France et l’AS Monaco : Djibril Sidibé a dû être évacué en ambulance pendant le match au Luxembourg ce samedi (3-1). Le latéral droit souffre des côtes.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017

Pendant le direct, difficile de trouver les images du choc. Mais Djibril Sidibé a été sérieusement touché aux côtes contre le Luxembourg, ce samedi. Le latéral droit de l’équipe de France a même dû être évacué sur une civière, et semblait beaucoup souffrir au moment d’être embarqué dans l’ambulance à la sortie du stade Josy-Barthel.

Inquiétant avant la Ligue des champions

La seule ombre au tableau pour Didier Deschamps, alors que son équipe a assuré l’essentiel sur le terrain en s’imposant 3-1. La présence de l’ancien Lillois pourrait donc être compromise pour le prochain rendez-vous des Bleus face à l'Espagne ce mardi. Inquiétant aussi à quinze jours du quart de finale de la Ligue des champions entre Dortmund et l’ASM.



source:rmcsport.bfmtv



