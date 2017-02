Lycéen poignardé à Paris : un adolescent mis en examen pour «assassinat»

Un mineur de 17 ans a été mis en examen ce jeudi pour «assassinat», suspecté d'avoir mortellement poignardé lundi un élève du même âge, près du lycée Charles-de-Gaulle dans le XXe arrondissement de Paris, a-t-on appris par son avocat.



Le suspect va être présenté à un juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur sa détention provisoire, réclamée par le parquet de Paris. Lors de sa garde à vue, le jeune homme a reconnu avoir porté le coup de couteau, mais, selon son avocat, Me Adrien Gabeaud, «il n'a jamais eu la volonté de donner la mort à la victime». Recherché par les enquêteurs, il s'était présenté au 2e district de police judiciaire lundi en fin de soirée.

L'autre suspect, âgé de 16 ans, qui était présent sur la scène de l'agression, s'est quant à lui rendu à la police mercredi après-midi. Les deux jeunes étaient repartis ensemble à scooter après le drame.



Le lycéen décédé, qui était scolarisé en classe de terminale, a été «agressé à proximité de son établissement rue Ligner» par un «groupe de jeunes» vers 12h30. La victime a reçu des coups de couteau et est décédée sur place. «Il y a eu une bagarre devant le lycée, un contre un, avec coups de casque, coups de poing et puis y a eu un coup de couteau là», a expliqué à l'AFP un lycéen en désignant ses côtes. Un coup de couteau qui blesse mortellement le jeune homme. «Il s'est effondré et les jeunes l'ont laissé là», a précisé une source policière. Le Samu et les sapeurs-pompiers arrivés sur place n'ont rien pu faire.



