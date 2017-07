M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en visite au Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, effectue une visite à Dakar du 12 au 13 juillet. Il visitera des projets de développement soutenus par la France, se rendra à l’Institut français, visitera les Eléments français au Sénégal et rencontrera la communauté française, à l’occasion de la fête nationale au Lycée Jean-Mermoz.



Il aura un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de Sénégalais de l’Extérieur, M. Mankeur Ndiaye, et sera reçu en audience par le Président Macky Sall.



Au cours de la visite du Centre de formation portuaire soutenu par l’AFD à 9h30, le Secrétaire d’Etat sera accueilli par la Directrice du Centre, Mme Awa Sagna et échangera avec les formateurs, avec les élèves de première année et avec ceux de la formation de 6 mois.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook