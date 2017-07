M. Madiambal Diagne, le Sénégal n’est pas un pays de Bisounours ! (par Dr Seck Mamadou)

« Dans l’univers des illusionnistes carencés, l’on est ce que les autres voudraient que l’on soit » disait Dr Seck – cadre libéral.



A priori, M. Madiambal Diagne semble vivre dans une autre planète, autre que le peuple sénégalais à la lecture de votre chronique du 4 juillet 2017, intitulée :



« Le Moral des Sénégalais au top ! ». L’amplitude de votre décalage est trop grande pour rentrer dans les standards des fuseaux horaires de notre espace et de notre époque.



Là, on est à la chienlit, à la mascarade, au corso carnavalesque. Vous vous déguisez en Pierrot, en Arlequin, colombine ou en grotesque pour échapper à la mort, comme disait GIONO. Et pour le peuple, ici, la mort semble être pour vous, une rupture en munitions venant de la dynastie Faye – Sall, qui parraine vos soirées très arrosées de la Danse du ventre !



M. Madiambal Diagne, rendez gloire à Allah, pour tout au moins, du fait qu’il nous a gratifié jusqu’à ce jour, de pouvoir disposer de nos 5 sens, d’un lobe Frontal (siège de l’intelligence), d’un lobe Pariétal, dont je vous épargnerai la fonction et d’un lobe Occipital, qui commande notre vue.



Donc, épargnez le peuple de vos pratiques de terrorisme intellectuel béant et de votre soumission à outrance à la volonté de votre « seigneur » des illusions perdues, M. Macky Faye – Sall.

Votre moral au top n’est pas celui du peuple et qu’il n’y a pas pire escroquerie intellectuelle que de vouloir tout ramener à soi et à son ressenti propre, et M. Madiambal Diagne, vous semblez nous entraîner dans vos « DIAMBLERIES » dont les scenarii semblent être concoctés par le père du cirque d’hiver de BOUGLIONE, à la station « Fille du Calvaire » sur la ligne 8 du métro parisien.



Du calvaire, les Sénégalais en vivent tous les jours depuis 2012.la famine, officiellement déclarée par le gouvernement, un système de santé plus malade que le reste de la sous-région, les cancéreux n’ont plus de quoi se soigner, la PNA ne dispose plus de médicaments pour nos malades mentaux, l’eau, qui est la vie, manque dans toutes les régions, les détournements d’argent public ont obtenu l’indice le plus élevé à la Bourse d’Ali Baba et les 40 Voleurs et vous osez, M. Madiambal Diagne, nous parler de « Moral au Top »



Dans votre prêche légendaire du jour, à l’honneur de votre Dynastie, il est évident que vous accorderiez plus de crédibilité à l’appréciation d’OBAMA, de MERKEL ou de Christine Lagarde (FMI) sur le moral du pays que le peuple sénégalais lui même, tout en occultant notre rang au sein des 25 pays le plus pauvres de la planète !



Mais le pire, M. Madiambal Diagne, c’est que vous prenez des vessies pour des lanternes, vous n’êtes pas économiste et vous nous parler économie, vous n’êtes pas diplomate et vous nous parlez de diplomatie, vous n’êtes pas musicien et vous voulez jouez à la guitare comme dame de compagnie du palais et nous imposer de vous écouter.



Mais le problème, c’est qu’après nous avoir fait vos litanies de chiffres, de satisfecits occultes et externes, d’aller, non pas à NIOGONLOR ou NIALAKHAR, mais dans la Banlieue populaire Dakaroise pour ausculter leur ressenti en cette période où, il n’y a plus d’eau, où les inondations sont de mise, où les ¾ des jeunes tournent les pouces par manque de travail, où les familles n’ont pas de quoi de faire soigner, pour leur dire que : « Moi, M. Madiambal Diagne, artificier des temps modernes, commandeur des soirées « Danse du ventre » au palais, je suis venu pour vous annoncer que « votre Moral est au Top », d’après Merkel, le FMI, le Pew Research Center et mon sponsor, la dynastie Faye-Sall ».



En ce moment là, les Sénégalais, qui n’ont plus que leurs yeux pour pleurer, apprécieront s‘ils n’ont pas été jugés par un Porc sur leur moral ou par un illusionniste qui se prend le Diocèse de la morale et des ressentis du peuple ?



Comme disent certains, tout est bon chez le cochon, car il mange tout !



Dr Seck Mamadou

Cadre libéral - Paris