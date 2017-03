MACKY SALL À L’OPPOSITION : « JE NE SUIS PAS UN PRÉSIDENT QUI RESTE AU PALAIS »

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017

A Ourossogui, le chef de l’Etat n’a pas fait dans la dentelle. Il a servi une réponse au tacle à ceux qui qualifient sa tournée économique de campagne politique et critiquent ses nombreux voyages.

« Si je vais à l’étranger, ils disent que je voyage trop. Si je vais à l’intérieur du pays, ils disent qu’il est en train de faire une campagne déguisée. Donc, qu’est-ce-que qu’ils veulent que je fasse ? Ni rester assis, ni debout. Rester au Palais assis ? Je ne suis pas un Président qui reste assis. Je vais faire le tour du monde rural pour m’enquérir des difficultés des populations, inaugurer et lancer des projets », a lâché le Chef de l’Etat. Et promet de continuer de faire des tournées économiques jusqu’à la fin de son mandat.



source:urbanradioafrica



