MACKY SALL AVERTIT SES HOMMES : « Pour les législatives, nous ne tolérerons aucune liste paralléle issue de nos rangs » 22 avril 2017 Les Aliou Sall et autres qui ont fait part d’une volonté de mettre en place une liste paralléle à celle de la coalition au pouvoir « Bennoo Bokk Yaakaar » pour les élections législatives de juillet prochain peuvent bien déchanter.



Le Chef de l’État et Patron de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a déclaré ce jour à Dakar qu’il n’en est pas question du tout. « Nous ne tolérerons aucune liste parallèle issue de nos rangs » a martelé le président de la République, Macky Sall. Le chef de file de l’Alliance Pour la République et de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar préside en ce moment même (17 heure 30mn) une rencontre de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar en vue des élection législatives de juillet prochain. La rencontre se passe en présence de presque tous les responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar tels que Moustapha Niass, Landing Savané, Robert Sagna, le Premier ministre Mouhamed Boun Abdalah Dione et beaucoup d’autre. jotay.net

