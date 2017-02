MAMAN MAREME TOUTE LA CASAMANCE VOUS DIT MERCI

Le 18/02/17 le LIONS CLUB DAKAR NEBEDAYE s'est rendu à Ziguinchor pour une cérémonie d'arbre de NOËL aux profit des enfants de la pédiatrie de l'hôpital régionale de Ziguinchor. Lors de la remise des dons on n'a constaté que l'hôpital ne disposait que d'une seule couveuse offerte par la première dame Maréme FAYE SALL, à notre retour nous avons voulu acquérir une seconde malheureusement le coût était élevé.



Nous avons contacté la première dame qui a aussitôt donné des instructions pour l'acquisition d'une couveuse. Aujourd'hui 23/02/17 par la grâce de Dieu et par la magnanimité de la première dame notre club a pu obtenir ce matériel flambant neuf et de nouvelle génération. Nous disons merci d'avoir sauver des vies MAMAN MARÉME.

Abdoul Aziz Mbaye au nom de tous les LIONS je dis MERCI, MERCI, MERCI à la première dame du Sénégal, une femme de cœur et au cœur d'or.

