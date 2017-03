MEED : Des réformes institutionnelles pour une administration moderne et performante (officielle) (APS) - Le ministère de l’Environnement et du développement durable a entamé de nouvelles réformes institutionnelles avec l’appui financier de l’UE, dans le but d’asseoir une administration de l’environnement moderne et performante, a indiqué Ramatoulaye Dieng Ndiaye, secrétaire générale de ce département.

’’L’appui institutionnel de l’UE a permis d’inscrire notre département dans cette dynamique moderne et performante’’ a dit Mme Ndiaye lors du lancement du projet d’appui institutionnel octroyé au MEDD.



Selon elle, cette réforme est une exigence depuis l’adoption du Plan Sénégal émergent (PSE) qui, décline une nouvelle vision stratégique du développement du pays dans laquelle, les problèmes d’environnement et de développement durable, occupent une place ‘’centrale’’.



‘’Ce positionnement est reflété dans la nouvelle loi de révision constitutionnelle qui consacre un nombre de droits en matière d’environnement notamment le droit à un environnement sain et le droit des populations sur les ressources naturelles’’ a-t-elle expliqué.



’’C’est pourquoi, a-t-elle ajouté, compte tenu de ces nouveaux paradigmes, le ministère doit faire sa mue pour pouvoir jouer sa partition’’.



’’Ce processus de changement n’aura de chance de réussir que sur la base d’une implication cohérente et soutenue de chacun et de chacune’’, a dit Ramatoulaye Dieng Ndiaye, assurant qu’elle fera preuve de disponibilité à l’équipe du projet, pour toute sollicitation.



Il faut souligner que lors de cette rencontre des directeurs généraux et les chefs de service ont fait part de leurs préoccupations relatives à la prise en compte des services déconcentrés, là où d’autres ont soulevé la question de l’implication des acteurs de la société civile, des collectivités locales et des populations à la base.

