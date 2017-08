METEO: Les conditions atmosphériques de "moins en moins favorables à des manifesttations pluvieuses" à partir de lundi (ANACIM)

Dakar, 14 août (APS) - Les conditions atmosphériques deviendront "de moins en moins favorables" à des manifestations pluvieuses au-delà des prochaines 24h, à partir de lundi midi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). L’ANACIM précise que cette instabilité "se limitera en fin d’échéance sur la moitié sud du pays". "Les températures journalières seront en hausse pour les trois jours à venir avec une chaleur qui sera fortement ressentie dans les localités nord, centre et est du pays", note l’ANACIM. Elle signale que les visibilités "seront globalement bonnes et les vents, d’intensités faibles à modérées, seront d’ouest à sud-ouest".





