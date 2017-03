MONDIAL BEACH SOCCER 2017 : Le Sénégal confiant

C’est fait. Le tirage au sort de la coupe du monde de Beach soccer (27 avril – 7 mai 2017) a été effectué dans la nuit du mardi au mercredi dernier. Et le Sénégal est logé dans le groupe A, en compagnie des Bahamas, de la Suisse et de l’Equateur. Une poule qui s’avère difficile du fait notamment de la présence du pays organisateur.



Cependant, le sélectionneur des "Lions" ne compte pas s’attarder dessus. « Un tirage, c’est un tirage ! », admet-il, comme pour dire qu’il n’y a plus qu’à boire le vin tiré.



Ainsi, explique Ngalla Sylla, l’essentiel reste l’admission du Sénégal dans « le carré d’As » de ce mondial, pour être en parfaire corrélation avec l’objectif assigné par l’Etat et les fédéraux.

« Sur le plan africain, nous n’avons rien à prouver. Mais mondialement nous n’avons rien montré », rappelle l’entraîneur. Et depuis la Coupe du monde de 2011, en Italie, le Sénégal n’est pas allé en quarts de finale. Ce qui, pour lui, doit susciter une pression positive chez ses joueurs qui sont « fin prêts ».

En regroupement fermé actuellement avec 16 présélectionnés, les "Lions" finiront leur stage dimanche prochain, avant de partir au Maroc où ils livreront deux matchs amicaux.