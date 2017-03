MOUHAMED GAYE dit DJ MIKE n'est plus! Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 11:06 | | 0 commentaire(s)| Talentueux présentateur de production audiovisuelle, Mike était également Agent Responsable Commercial doué. La rédaction de www.leral.net présente ses condoléances à sa famille et ses fans et amis et prie pour le repos éternel de son âme.



