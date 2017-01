MSU France: Avis de décès, Docteur Atta Diouf n'est plus C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort brutale de mon ami, grand frère et fidèle compagnon Souleymane Ata Diouf ce vendredi 13 janvier 2017 à Paris.Docteur en économie, et en mathématiques, Scientifique émérite, Docteur Ata Diouf était à la fois un humaniste et un panafricaniste.



Avec sa disparition, l'Afrique perd un de ses illustres fils. Inventeur mondial du train électro solaire, membre fondateur du MSU France, digne héritier de Mamadou Dia et de Cheikh Anta Diop, Docteur A"a Diouf a été de tous les combats pour la dignité de l'homme noir et pour l'indépendance politique et économique de l'Afrique.



Le MSU France, par ma voix présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à tous ses proches.À Atta Diouf, le MSU exprime sa gratitude et son éternelle reconnaissance.Que la terre lui soit légère. La rédaction de www.leral.net compatit à cette douleur et prie pour le repos éternel à son âme. Amen



Sidy Fall - Coordonnateur du MSU Franc

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 22:59



