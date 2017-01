Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici " Ma belle famille décide de tout pour mon mari et notre couple..." Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| Cela fera 28 ans que je connais mon mari et que nous sommes ensemble, 21 ans que nous nous sommes mariés. J'ai une belle mère et deux belles soeurs. Au fil des années, j'ai dû "subir" les convenances familiales : tous, les anniversaires de leurs enfants, leurs fêtes des mères et des pères, Pâques, les anniversaires des grands parents, les vacances tous ensembles à faire la cuisine pour tout le monde... et surtout les Noëls pour lesquels je devais faire comme tout le monde sans me soucier de mes désirs.



Jusqu'au jour, où, j'ai décidé de passer le réveillon de Noël avec mes enfants et mon mari chez moi. Je suis sortie des rails... Ce qui a jeté un grand froid. La réponse de ma belle mère fût : "Si tu ne viens pas chez moi, tu n'iras pas chez tes parents aussi..." Mon mari n'a rien dit de suite, ma belle soeur, s'est chargée de lui envoyer un mail pour lui dire sa façon de penser sur moi par la suite.



J'ai fini par ne plus aller à certaines fêtes, lassée de ce rituel, et cette hypocrisie... Mais mon mari nous oblige, les enfants et moi à aller certaines fois aux invitations, en jouant sur les menaces verbales, ou la corde sensible. Lors d'un séjour en vacances avec eux où j'ai levé le ton devant ma belle soeur, qui se permettait d'autoriser mon mari à sortir en ville faire le tour des bars, alors qu'il venait de finir une soirée bien arrosée en famille, et ce, afin de dire que je n'étais pas d'accord. Et qu'elle devait se mêler de ce qui la regarde.



Sur ce, mon mari a pris fait et cause pour sa soeur, bien appuyé par sa mère qui a bien écouté ses doléances, et lui a rappelé que c'est sa soeur, qu'il aurait dû soutenir et non moi !!! Coup de fil de ma belle soeur au retour des vacances pour me sermonner, et me dire que son frère faisait ce qu'il voulait car il était assez grand. Je lui ai répondu que ce coup de fil était l'ultime que je recevais de sa part, que dorénavant, elle s'occuperait de ses affaires, au lieu de s'ingérer dans ma vie, et qu'entre nous maintenant, cela ne serait plus que du relationnel : ce que j'ai fait. C'est bonjour et au revoir.



Aujourd'hui, les réunions familiales où je vais encore sont insupportables ; sarcasmes, hypocrisie... les enfants et moi-même n'arrivons pas à nous mêler à eux. Mon mari a pris fait et causes pour sa mère et ses soeurs. Il me dit que si la situation en est là aujourd'hui, c'est totalement ma faute et non la leur (malgré les incessants mails au retour de nos visites) de leur part pour mettre la pagaille. Mes enfants sont lassés par ces réunions familiales qui ne sont là en fait que pour combler le vide existentiel de ma belle mère, mais ils n'osent le dire à leur père qui leur impose une sorte de "dictature" afin d'aller voir sa mère.



A part cela, lorsque j'ai le malheur de dire non aux invitations, il devient violent en paroles, et me démolit avec toutes les méchancetés qu'il débite sur moi. Mais il n'est pas pour autant "heureux" d'y aller, je pense qu'elles lui mettent tellement la pression, qu'il ne sait pas leur dire non, mais qu'il ne saura jamais le dire...



Les enfants voient leurs grands parents, de temps en temps, mais pas de façon systématique comme ils le souhaitent. Mon mari me dit que j'empêche mes enfants, de 16 et 17 ans de voir leur grand parents !!! Ce qui est faux, ils y vont s'ils ont envie, et s'ils peuvent...



Aujourd'hui, j'ai un mari qui n'a pas su fonder sa cellule familiale, parce que sa mère ne le laisse pas vivre, et qu'il n'a pas coupé le cordon, mais j'avoue qu'il y a des jours où je n'arrive plus, surtout lorsqu'il me rejette tout sur le dos ! J'avoue que je ne suis pas une femme épanouie. Je me suis vouée corps et âme pour mes enfants, qui me le rendent bien, mais je m'épuise ... Je me dis qu'il faut que je pense à moi et partir, et le laisser avec sa mère et ses soeurs, mais je n'y arrive pas, je suis perdue. Durant toutes ces années, ils nous a sacrifiés au détriment de sa mère, et de ses désirs, sans évaluer les nôtres... Je ne sais plus que faire.



