"Ma vie a été une perte de temps" : La dernière interview émouvante de George Michael

Un cri d'alerte ? Le 25 décembre dernier, George Michael est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans. Avant de mourir, le chanteur accordait une interview très émouvante qu'on pourra retrouver dans un nouveau documentaire diffusé le 16 octobre prochain, Freedom . On le voit aborder avec beaucoup d'émotion, la mort de son premier amour des suites du sida à l'âge de 33 ans.



Le chanteur a déclaré face à la caméra : "Ma vie est une perte de temps". George Michael n'est jamais parvenu à oublier la mort d'Anselmo Feleppa.



George Michael avait eu le coup de foudre pour Anselmo Feleppa dès qu'il l'a aperçu à Rock in Rio. Il n'a pas hésité à demander au personnel de l'évènement, de les présenter car il l'a trouvé "très mignon". A l'époque, il avait 27 ans. "Tout a changé pour moi. J'étais plus heureux que je ne l'ai jamais été dans ma vie", se souvenait-il au sujet de son histoire d'amour avec Anselmo Feleppa qui l'a aidé à accepter son homosexualité . "C'est très difficile d'être fier de sa sexualité quand cela ne t'a jamais apporté de la joie. Une fois qu'elle est associée à la joie et l'amour, c'est facile d'être fier de qui vous êtes", confie-t-il.



"Je n'avais jamais ressenti une telle forme de dépression"

Malheureusement, son petit ami est tombé malade. "Il est allé voir les médecins pendant Noël. C'était le moment le plus effrayant de ma vie (...) J'étais terrifié de le perdre. C'était mon sauveur (...) Je n'avais jamais ressenti une telle forme de dépression", révèle-t-il avant d'ajouter que sa vie avait beaucoup changé depuis. "Depuis ce jour, je ressens une peur constante. Soit la peur de la mort, soit la peur de devoir faire un nouveau deuil", glisse-t-il, très ému. Son petit ami a appris qu'il était séropositif. "J'étais absolument dévasté" commente-t-il. Des images très émouvantes...







www.closermag.fr