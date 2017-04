Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ma vie et mon histoire d’amour ratée! Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2017 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

Je me lance, même si cela me parait tellement commun de raconter son histoire. La mienne est plutôt banale mais ses séquelles persistent depuis toutes ces années.

Je n’ai jamais vraiment vécu d’histoire d’amour, et pourtant je suis à l’aube de mes 35 ans.

Je vis seule, dans un studio…



A 28 ans, à un anniversaire, j’ai rencontré Claude (on l’appellera Claude). A l’époque j’adorais être admirée, séduire, m’amuser, mais je n’avais jamais franchi le cap de la relation, pas que je ne le souhaitais pas… mais je rencontrais, on me quittait, avant que quoi que ce soit se passe. Bref, cette rencontre avec Claude s’est faite parce qu’il a insisté pour me revoir, ce qui ne m’a pas déplu mais je n’étais pas spécialement attirée par lui. Le lendemain de cet anniversaire, je partais deux semaines dans une autre ville rejoindre ma famille.



A mon retour, je l’ai contacté suite aux nombreux messages laissés, le jour même, nous nous sommes revus. Deux semaines après, nous étions partis pour un voyage de rêve. Mon premier avec un homme, moi qui étais si solitaire, je partais avec un homme que je connaissais à peine… et pourtant.



En rentrant, je l’ai quitté. Au fond, ces deux semaines ne m’ont démontré que nous n’avions que très peu de points en commun et il n’était pas très prévenant, même plutôt égoïste (vous me direz comme tous les hommes). Bref, le temps passe (1 semaine), comme les choses ne s’expliquent pas, il me manque et donc je le rappelle, nous nous rabibochons et de là, le cauchemar pendant deux ans. Il me quittait, il revenait et moi, je m’enfonçais petit à petit dans une dépression des plus terribles, perte de poids, problème d’alcool, drogue…



Et pourtant jusqu’à aujourd’hui, je ne l’ai jamais oublié. Aujourd’hui, je me demande si c’était vraiment cela l’amour ? Mais il n’y a pas un jour où je ne pense à lui. Je n’ai jamais réussi depuis à revivre une autre histoire, pas que je ne le souhaite pas, mais ce n’est pas dans mon Karma.



Je n’ai jamais rencontré d’homme qui souhaitait m’aimer et me protéger. Oh que oui, mon enveloppe est belle et attire les hommes mais le fond doit être vraiment des plus pourris puisqu’aucun ne reste. Et qu’aucun, ne s’est dit un jour que je méritais d’être aimée, respectée et protégée. Oui, j’ai le sentiment que je vais mourir de solitude, le manque d’amour me rend agressive, irritable. J’ai le sentiment d’avoir tout raté dans ma vie et je suis lucide, très lucide, mon histoire est des plus banales et les hommes qui lisent mon histoire, ne lisent que l’énième histoire d’une pauvre femme désespérée.



