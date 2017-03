Maabo dans l'émission SIW : la magnifique histoire d’amour entre Mia et No Face jamais racontée Le Groupe Maabo marié dans la vie depuis 2015 est guest star de ce premier numéro de l’émission SIIW sur LERAL.TV qui est le nouveau concept people de Leral.net avec un plateau de choc et toute une panoplie d’innovations. Dans ce numéro, ce couple Guissé qui s’habille à l’Africaine démontre aussi qu'il est talentueux en musique comme le confirment leurs opus Reine Khol ou encore Yako Waral.



Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 07:41



