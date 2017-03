"Macky 2012" fait la leçon à Barthélemy Dias et Cie

La conférence des leaders de "Macky 2012" a réagi, hier, à l'affaire Khalifa Sall. Elle dit se désoler de "la tournure politico-médiatique que les partisans du maire Khalifa Sall ont donné à cette affaire de mil et de riz supposés payés et jamais livrés".



Babacar Guèye et ses alliés rappellent que le maire Khalifa Sall, ordonnateur de dépenses de fonds publics, n'est pas le seul ni le premier à devoir rendre compte. Le maire Mbaye Dione, soupçonné à tort de détournement de derniers publics, a été disculpé par le juge lui-même, sans tambours ni trompettes. Pour eux, "c'est un exemple à suivre pour l'opposition sénégalaise".



Par rapport à l'audience que le Président Macky Sall a accordée à sa coalition, le samedi 04 mars 201, M. Guèye et ses alliés s'en réjouissent. "L'audience a été riche en enseignements. Cette rencontre a permis aux leaders de réaffirmer leur attachement à cette grande ambition du Président de faire du Sénégal une Nation émergente".



Par ailleurs, "Macky 2012" félicite le chef de l'Etat pour "le succès de sa tournée dans le Nord, ainsi que, pour les mesures prises pour mieux réglementer le transport". La coalition l'encourage à "rester toujours proche des populations".



Les leaders de Dakar, Pikine et Touba sont invités à "définir une stratégie adéquate pour sortir victorieux des prochaines joutes électorales". Un plan d'action adapté "sera défini dans ce sens au plus vite".



Ndèye Safiétou Nam avec Vox-Populi

