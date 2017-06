Macky SALL et Amadou Ba ont paraphé des conventions sur l'électrification rurale et la sécurité intérieure Le Chef de l'Etat Macky SALL et le Ministre des Finances et du Plan Amadou Ba ont procédé à la signature de conventions sur l'électrification rurale et la sécurité intérieure avec M. Neven Mimica, Commissaire pour la coopération internationale et le développement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2017 à 10:10



