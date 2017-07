Macky Sall : « 3 centrales solaires déjà en service, 11 projets en cours, au G20, j'ai rappelé l'exemplarité du Sénégal en matière de mix énergétique ».

Au G20 à Hambourg (Allemagne), Le Président de la République du Sénégal a, avec fierté, vanté l’exemplarité du Sénégal en matière de mix énergétique avec trois centrales solaires, Bokhol, Malicounda, Sinthiou Mekhé déjà en service et 11 projets en cours d’exécution, comme le préconisait la Lettre de politique de développement du secteur de l’Energie.



« 3 centrales solaires déjà en service, 11 projets en cours, au G20, j'ai rappelé l'exemplarité du Sénégal en matière de mix énergétique », a déclaré Macky Sall sur son compte twitter.



«Nous devons saisir la chance unique de l’Accord de Paris pour mettre en œuvre les engagements convenus pour la réduction des gaz à effet de serre, l’investissement dans les énergies propres et le financement adéquat du Fonds vert », a ajouté le Président de la République.



Au Sénégal, la révolution énergétique est enclenchée avec notamment, la mise en service des centrales de Taïba Ndiaye (105 MW), Contour Global Cap des Biches (85 MW), sans oublier les révolutionnaires centrales solaires de Bokhol (20 MW) et Malicounda (20 MW).



Le sous-secteur de l’énergie est en train de confirmer son redressement, avec un renforcement du parc de production. Précisément, il s’agit notamment de la mise en service d’une puissance de 270 MW en 2016, avec les centrales de Taïba Ndiaye (105 MW), Contour Global Cap des Biches (85 MW).



Mais la grande révolution a été l’érection en moins d’un an, des centrales solaires de Bokhal (20 MW) et Malicounda (20 MW).



Une puissance équivalente est également attendue en 2017 avec, notamment le démarrage des travaux de la ligne 225 kV Tambacounda-Kolda-Ziguinchor pour un montant de 200 millions Dollars US et la contractualisation des projets dans le cadre de l’OMVG, dont la mise en service est prévue en 2018.



Massène DIOP Leral.net