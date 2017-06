Macky Sall: "Ce qui me lie à Harouna Dia dépasse le cadre politique"

Les lieutenants de Harouna Dia voulaient surtout savoir pourquoi Macky Sall est silencieux face aux attaques en règle contre Harouna Dia. Le responsable des jeunes Houdou Dia, le maire de Bokiladji Alassane Thiam, entre autres, ont directement interpellé Macky Sall sur son silence assourdissant, alors qu'il avait promis de sanctionner ceux qui critiquent des responsables dans la presse.



Sur ce, Macky Sall a été ferme. "Ce qui me lie à Harouna Dia dépasse le cadre politique. Si je dois lui dire quoi que ce soit, ce ne sera pas devant vous. Il est évident que je ne peux cautionner des attaques contre sa personne", a-t-il dit avant de démentir, par ailleurs, les propos du maire de Kanel, selon lesquels, c'est le président de la République qui lui a demandé de se retirer au profit de Daouda Dia, lors des investiture de Mamadou Sadio Diallo et de Samba Diallo et de Samba Keita sur les listes autres au dépassement.



Sur la même lancé, il a offert un véhicule à un Conseiller de Waoundé et un passeport diplomatique à l'adjoint au maire de Bokiladji, Arouna Abdoul Sow qui devra rallier Paris pour des besoins de santé.



L'As

