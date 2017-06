Macky Sall : "J’ai décidé de donner de nouvelles missions au Fonsis’’

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS) va être appelé à assurer de ’’nouvelles missions’’, dans le cadre de la gestion des ressources gazières et pétrolières par exemple, a annoncé, jeudi, le président de la République, Macky Sall.



"Convaincu de l’expertise au sein du Fonds souverain d’investissements stratégiques, j’ai décidé de lui donner de nouvelles missions (…), dans le cadre de la gestion des ressources gazières et pétrolières", a-t-il dit.



Macky Sall s’exprimait au cours de la cérémonie officielle d’inauguration de la centrale solaire de 30 mégawatts à Santhiou Mékhé, dans la commune de Méouane (Tivaouane).



Dans le cadre de ces nouvelles missions, "des changements" seront opérés dans le fonctionnement du FONSIS, une structure qui joue jusque-là "un rôle essentiel dans le financement de l’économie et la restructuration des entreprises en difficulté", a révélé le Président Sall à nos confrères de l'Aps.



Les changements nécessaires vont concerner la gouvernance et les missions du FONSIS, "mais nous voulons cela très prochainement", a indiqué le président de la République.