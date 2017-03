Macky Sall : "Je souhaite un saint Carême à toute la Communauté chrétienne au Sénégal et dans le monde" La Présidence de la République souhaite un bon Carême aux Chrétiens du Sénégal sur sa page officielle. "Je souhaite un saint Carême à toute la Communauté chrétienne au Sénégal et dans le monde, dans le partage et la solidarité. Maa ngi ñaanal bèpp kercenu Senegaal ak bu aduna kooru jàmm gu ànd ak japalante ak bokkoo."

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 17:14



