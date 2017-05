Macky Sall : « Jean Karim Fall incarnait tout ce qu’il avait de noble dans le métier de journaliste »

Le Président de la République du Sénégal Macky Sall a tenu à rendre un hommage appuyé au journaliste franco-sénégalais Jean Karim Fall, le journaliste de RFI-France 24, arraché à notre affection à l'âge de 59 ans vendredi à Taormina en Sicile (Italie), alors qu’il couvrait le Sommet du G7.



Macky Sall a tenu à s’incliner devant la mémoire d’un journaliste talentueux foncièrement épris des règles d’éthique et de déontologie qui régissent le métier éprouvant de journaliste. « Jean Karim Fall incarnait tout ce qu’il avait de noble dans le métier de journaliste », a déclaré Macky Sall sur les ondes de la Radio France Internationale RFI .



« C’était toujours un plaisir pour moi d’échanger avec Jean Karim Fall à chaque fois qu’on se rencontrait en marge des sommets. J’éprouvais aussi un réel plaisir à être interviewé par Jean Karim Fall. C’était un grand spécialiste de l’Afrique. C’est avec désolation que nous avons appris la terrible nouvelle.», a ajouté Macky Sall qui a été dernièrement interviewé par Jean Karim Fall sur France 24…sans oublier Fadel Barro de Y’en a marre.



Jean Karim Fall, journaliste de RFI-France 24, décédé à l'âge de 59 ans ce vendredi 26 mai 2017 à Taormina en Sicile (Italie), où il couvrait le Sommet du G7, est né le 17 mars 1958 en France.



Il est le fils aîné de feu Abdel Kader Fall, ancien ministre sénégalais de l'Education nationale, ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada, et d'une mère française.



Jean Karim Fall laisse une famille éplorée : sa mère, sa veuve Leonida, leurs deux enfants, ainsi que ses frères et sœurs Moustapha Kamal, Seydina, Abdoul Ahad, Abdoulaye, Amy et Adja Fall.



Au Sénégal, Jean Karim Fall manquera beaucoup à toute la famille de feu El Hadj Abdoulaye Fall à Saint-Louis et à Dakar, particulièrement à son oncle Baye Malick Fall et à ses tantes l’écrivain Aminata Sow Fall et la linguiste Arame Fall Diop.



Massène DIOP Leral.net