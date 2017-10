Macky Sall : "L'élection du Sénégal au Conseil des droits de l'homme traduit son engagement sur cette question"

L’élection du Sénégal, mardi, au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, consacre son "engagement résolu" à contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix, rapporte le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi, citant le chef de l’Etat, Macky Sall.



Cette élection "consacre l’engagement résolu du Sénégal et son attachement indéfectible à la promotion et à la protection des droits de l’homme, à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la sécurité dans le monde et au développement du partenariat et de la solidarité entre les peuples", a réagi le président de la République.



Évoquant cette "brillante élection", Macky Sall s’est félicité de la "haute confiance de la communauté internationale à l’endroit de notre pays, illustrée par le meilleur score obtenu de 188 voix sur 193 Etats membres de l’Assemblée générale des Nations unies".



Il a aussi félicité "le ministre des Affaires étrangères, la représentation du Sénégal auprès des Nations unies et l’ensemble des organisations et personnels (…) qui, à travers leurs actions quotidiennes, ont contribué de façon significative au rayonnement international de notre pays en matière de droits de l’homme".

APS