Macky Sall : "La danseuse Tshala Muana a fait tourner la tête de nos devanciers présidents de l'époque"

Rédigé par Massene Diop le 3 Février 2017 à 11:00 | Lu 29 fois

"je me remémore les airs de James Brown, Phil Collins, Jimi Henricks, Dire Straits, Bob Dylan, Pink Floyd, Jerry Rafferty...", a déclaré le président de la République jeudi, laissant éclater de rire tout le grand Thêâtre. Macky Sall a été un grand mélomane à l'entendre se remémorer des airs de sa jeunesse à l'Université. Et le mari de Marième Faye Sall écoutait du bon son avec tenez-vous bien James Brown The Soul Brother number one, Dire Strais, Manfred man, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Pink Floyd, Eagles, The Beattles, Phil Collins, Jerry Rafferty, Julio Iglesias, Bembeya Jazz, Charles Aznavour, Nyanka Bell, Milles Davis, Bob Marley, peter Tosh entre autres. Cette pause musique a été l'un des détente forts de la grande rentrée citoyenne de jeudi dernier.