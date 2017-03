Macky Sall: "La question de la Sénégambie n'est pas à l'ordre du jour..."

Ceux rêvent du retour de la confédération Sénégambienne, après le soutien du Sénégal à la résolution de la crise post-électorale en Gambie doivent prendre leur mal en patience. En tout cas, le Président Adama Barrow tout comme son "jumeau" Macky Sall, n'ont pas cette idée dans la tête. "Je dois signaler que le président Macky Sall et moi-même, nous sommes des jumeaux. Nos peuples doivent être des jumeaux. Nous sommes décidés à porter nos relations un niveau jamais atteint. La paix en Gambie, c'est la paix au Sénégal. La Gambie et c'est le même et nous sommes décidé à travailler ensemble", a dit le président Barrow.



Plus tranché, le président Macky Sall déclare que "cette question n'est pas à l'ordre jour. La Sénégambie en tant institution n'existait plus, mais les relations entre les deux peuples, n'ont jamais cessé de s'amplifier de consolider. Notre volonté, ce n'est pas de restaurer cette forme de Sénégambie ou pays, confédération, fédération. Notre ambition,c'est de travailler directement sans les artifices d'une confédération ou d'une fédération. Par contre,tout ce qui peut nous rapprocher par des accords de coopération dans le secteur d'intérêts communs, sera renforcé. Nous ferons en sorte que la Sénégambie des peuples soit la même réalité que nous voulons au niveau des Etats", a-t-il dit. Les deux présidents s’exprimaient ce jeudi lors d'un point de presse à Dakar.