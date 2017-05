Macky Sall : « Le Ghana et le Sénégal sont fiers d’être les héritiers de l’Afrique de Kwame N'Krumah et de Léopold Sédar Senghor » Le président de la République du Sénégal, Macky Sall a rappelé à son homologue ghanéen, Son Excellence Nana Akufo-Addo que le Sénégal et le Ghana partagent une longue tradition de relations fraternelles et sont fiers d’être les héritiers de l’Afrique de Kwame N'Krumah et de Léopold Sédar Senghor. Son Excellence Nana Akufo-Addo, le Président de la République du Ghana est en visite officielle au Sénégal du 15 au 17 mai au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 18:22



