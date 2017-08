Macky Sall : « Le PSE a permis au Sénégal de porter son taux de croissance de 4,6%, en 2014, à 6,7% en 2016"

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2017 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la 11e édition des Journées européennes du développement le 7 juin à Bruxelles ; le Président Macky Sall avait fait le marketing qualitatif du Sénégal émergent qui « met assurément le devenir de la condition humaine au cœur des préoccupations des politiques publiques avec une réflexion sur l’investissement dans le développement au service des gens et de la planète, au service de la paix et de la prospérité. Morceaux choisis du discours…







« Compter d’abord sur soi-même, c’est ce que nous voulons réussir avec le Plan Sénégal Emergent (PSE), la nouvelle stratégie de développement que nous avons lancée en février 2014 pour faire de notre pays, une économie émergente à l’horizon 2035.

Notre ambition est d’atteindre cet objectif par un taux de croissance annuel d’au moins 7% sur la durée.



A cette fin, la stratégie du PSE repose sur trois piliers :





➢ Un, la transformation structurelle de l’économie sénégalaise, en stimulant les secteurs qui portent la croissance et l’emploi : l’agriculture, les infrastructures, l’énergie, les mines, le tourisme, les Tic et l’habitat.



➢ Deux, la valorisation du capital humain, en investissant plus et mieux dans l’éducation, la formation, en particulier la formation professionnelle, et l’inclusion sociale ;



➢ Trois, la poursuite de politiques publiques propices à la paix et à la sécurité et la promotion de la bonne gouvernance.



Après trois années de mise en œuvre, le PSE compte plusieurs projets et initiatives achevés ou en cours, dont :



➢ un nouveau pôle urbain, doté d’un parc industriel, entre autres commodités, à 30 km de Dakar ;

➢ de nouvelles infrastructures routières, dont une autoroute à péage déjà en service et une autre en chantier ;

➢ un nouvel aéroport international qui sera inauguré en décembre 2017, en attendant l’aménagement prochain de six aéroports régionaux ;

➢ deux projets de ports ;

➢ et une ligne de Train Express Régional dont le chantier sera livré en janvier 2019.







Le PSE, c’est aussi la quête de l’autosuffisance alimentaire par la modernisation du secteur agricole.

Avec une mécanisation progressive et une meilleure sélection des semences, l’agriculture sénégalaise a atteint ces dernières années des niveaux record de production. Même si des défis restent encore à relever dans la maîtrise de l’eau, l’aménagement des terres, la conservation et la transformation des produits agricoles, l’objectif d’autosuffisance est désormais à notre portée.

Enfin, grâce à une réforme en profondeur, nous avons assaini le secteur de l’électricité et amélioré la qualité du service grâce à de nouvelles capacités produites en partenariat avec le secteur privé.



Ainsi, après la mise en service de deux centrales solaires en 2016, six autres projets d'énergie solaire et éolienne seront achevés d'ici 2018.







Ces performances cumulées ont permis au Sénégal de porter son taux de croissance de 4,6%, en 2014, à 6,7% en 2016, avec une projection à 6,8% pour l’année en cours ; de ramener son déficit budgétaire de 6,7% en 2011, à 4,2% en 2016, et de maintenir son ratio d’endette-ment en dessous de 60% ; la norme communautaire de l’Union économique et monétaire de l’ouest africain étant de 70%.



Grâce à des institutions robustes et stables et un climat des affaires offrant des standards fiables de sécurité et de rentabilité des investissements, nous voulons faire du secteur privé national et étranger, un partenaire stratégique du financement du Plan Sénégal Emergent.



C’est ainsi que nous avons mobilisé le 16 mai dernier, un Eurobond d’un milliard cent millions de dollars, sur une offre disponible de 9,3 milliards de dollars, avec un taux de 6,25%, pour une maturité de 16 ans.







Avec le Programme indicatif national dans le cadre du 11e FED 2014-2020, nous poursuivons une coopération concentrée sur des priorités essentielles pour le Sénégal. Il s’agit de la gouvernance démocratique, de l’agriculture durable, de l’électrification rurale, de l’eau et de l’assainissement.



Ces priorités sont aussi celles du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) que nous avons lancé en juillet 2014 sur financement propre, selon une procédure fast-track, pour soutenir les zones rurales les plus vulnérables dans quatre domaines :



➢ l’électricité ;

➢ l’hydraulique ;

➢ l’aménagement de pistes de désenclavement ;

➢ et la distribution d’équipements pour l’allègement de la pénibilité des travaux des femmes en milieu rural.





Le PUDC est un instrument clef d’équité territoriale et de justice sociale, dont les réalisations, que j’ai personnellement constatées lors de mes visites à l’intérieur du pays, changent radicalement les conditions de vie des populations bénéficiaires.



Avec le PUDC, les Programmes de fermes familiales et de Domaines agricoles communautaires, le Sénégal est sérieusement engagé dans la mise en place d’une économie rurale génératrice d’activités et de revenus, en particulier pour les jeunes.



C’est en investissant dans les potentialités de nos terroirs et dans la formation professionnelle des jeunes, en leur ouvrant des perspectives qui valorisent leur savoir-faire et leur force productrice que nous apporterons une réponse durable et apaisée à un autre défi de notre temps : le phénomène migratoire. »



« Compter d’abord sur soi-même, c’est ce que nous voulons réussir avec le Plan Sénégal Emergent (PSE), la nouvelle stratégie de développement que nous avons lancée en février 2014 pour faire de notre pays, une économie émergente à l’horizon 2035.Notre ambition est d’atteindre cet objectif par un taux de croissance annuel d’au moins 7% sur la durée.A cette fin, la stratégie du PSE repose sur trois piliers :la transformation structurelle de l’économie sénégalaise, en stimulant les secteurs qui portent la croissance et l’emploi :la valorisation du capital humain, en investissant plus et mieux dans l’éducation, la formation, en particulier la formation professionnelle, et l’inclusion sociale ;la poursuite de politiques publiques propices à la paix et à la sécurité et la promotion de la bonne gouvernance.Après trois années de mise en œuvre, le PSE compte plusieurs projets et initiatives achevés ou en cours, dont :➢ un nouveau pôle urbain, doté d’un parc industriel, entre autres commodités, à 30 km de Dakar ;➢ de nouvelles infrastructures routières, dont une autoroute à péage déjà en service et une autre en chantier ;➢ un nouvel aéroport international qui sera inauguré en décembre 2017, en attendant l’aménagement prochain de six aéroports régionaux ;➢ deux projets de ports ;➢ et une ligne de Train Express Régional dont le chantier sera livré en janvier 2019.Le PSE, c’est aussi la quête de l’autosuffisance alimentaire par la modernisation du secteur agricole.Enfin, grâce à une réforme en profondeur, nous avons assaini le secteur de l’électricité et amélioré la qualité du service grâce à de nouvelles capacités produites en partenariat avec le secteur privé.Ainsi, après la mise en service de deux centrales solaires en 2016, six autres projets d'énergie solaire et éolienne seront achevés d'ici 2018.Ces performances cumulées ont permis au Sénégal de porter son taux de croissance de 4,6%, en 2014, à 6,7% en 2016, avec une projection à 6,8% pour l’année en cours ; de ramener son déficit budgétaire de 6,7% en 2011, à 4,2% en 2016, et de maintenir son ratio d’endette-ment en dessous de 60% ; la norme communautaire de l’Union économique et monétaire de l’ouest africain étant de 70%.Grâce à des institutions robustes et stables et un climat des affaires offrant des standards fiables de sécurité et de rentabilité des investissements, nous voulons faire du secteur privé national et étranger, un partenaire stratégique du financement du Plan Sénégal Emergent.C’est ainsi que nous avons mobilisé le 16 mai dernier, un Eurobond d’un milliard cent millions de dollars, sur une offre disponible de 9,3 milliards de dollars, avec un taux de 6,25%, pour une maturité de 16 ans.Avec le Programme indicatif national dans le cadre du 11FED 2014-2020, nous poursuivons une coopération concentrée sur des priorités essentielles pour le Sénégal. Il s’agit de la gouvernance démocratique, de l’agriculture durable, de l’électrification rurale, de l’eau et de l’assainissement.Ces priorités sont aussi celles du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) que nous avons lancé en juillet 2014 sur financement propre, selon une procédure fast-track, pour soutenir les zones rurales les plus vulnérables dans quatre domaines :➢ l’électricité ;➢ l’hydraulique ;➢ l’aménagement de pistes de désenclavement ;➢ et la distribution d’équipements pour l’allègement de la pénibilité des travaux des femmes en milieu rural.Le PUDC est un instrument clef d’équité territoriale et de justice sociale, dont les réalisations, que j’ai personnellement constatées lors de mes visites à l’intérieur du pays, changent radicalement les conditions de vie des populations bénéficiaires.Avec le PUDC, les Programmes de fermes familiales et de Domaines agricoles communautaires, le Sénégal est sérieusement engagé dans la mise en place d’une économie rurale génératrice d’activités et de revenus, en particulier pour les jeunes.C’est en investissant dans les potentialités de nos terroirs et dans la formation professionnelle des jeunes, en leur ouvrant des perspectives qui valorisent leur savoir-faire et leur force productrice que nous apporterons une réponse durable et apaisée à un autre défi de notre temps : le phénomène migratoire. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook