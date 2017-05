Macky Sall:"On a emprunté 105 milliards FCfa pour un festival de danse'

Hier, dans un hôtel dakarois, le président Macky Sall recevant des "Cadres et promoteurs économiques", s’est livré à de violentes attaques contre les opposants à son régime.



Dans ses diatribes, le Président Sall n’a pas épargné son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Sans le citer nommément et parlant du taux d’endettement du pays, il dira avoir hérité de ce dernier, d'"une situation catastrophique".



"On ne le dit pas assez: le Plan économique, le lourd héritage, le lourd déficit public. Si c’est pour c’est une dette pour faire un chemin de fer ou une autoroute qui se transforme… Oui ! Cette dette est une bonne dette. Mais si, on s’endette pour aller faire un festival de danse, non ! C’est ça la différence.



La vérité, c’est qu’on a emprunté 105 milliards FCfa pour un festival de danse. C’est inscrit dans les livres de la Comptabilité publiques, que nous sommes en train de payer. Donc nous ne sommes pas dans la même trajectoire et nous ne pouvons pas avoir les mêmes résultats", a déclaré Macky Sall, faisant allusion à l'organisation du Fesman (Festival mondiale des Arts nègres) de 2010.