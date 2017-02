Macky Sall (Président de la République) écoutait de la musique "Pata-Pata" et du "Ngoyane" sérère

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République est un vrai mélomane. Il l’a démontré hier (mercredi), lors de la grande rentrée citoyenne. « S’agissant de la musique, je me remémore de la pop musique, du Jazz, du reggae. Mais, aussi des variétés françaises ou internationales. Je pense particulièrement à Jimi Hendrix, Bop Dylan, Michael Jackson, James Brown, Aretha Franklin, etc.



Cela a été un moment très palpitant de notre jeunesse estudiantine. Je peux citer aussi Louis Amstrong, John Coltrane et Miles Davis. Alors, comment ne pas parler du reggae, avec Bob Marley, Robert Nesta Marley, ‘’the Wailers’’, etc.", s’est rappelé Macky Sall.



En même temps, la génération du président sénégalais écoutait la musique Africaine. « Elle était également très écoutée par notre génération, avec des musiciens comme la grande militante de la cause noire Sud-Africaine, Myriam Makéba avec Pata Pata, la grande diva sérère Yandé Codou Sène, et le Saloum.





J’ai fait mon lycée à Kaolack, comment ne pas parler de Ngoyane, de Médina Sabah, de Ndiaga Mbaye, Khar Mbaye, de Touré Kounda, Omar Péne, Youssou Ndour, entre autres», a dit le Président Macky Sall.





Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook