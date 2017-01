Macky Sall, «Thierno Mountaga Tall a joué un rôle éminent dans le dialogue inter-religieux et islamo-chrétien » Le président de la République Macky Sall a soutenu avoir personnellement pris l’engagement de présider la cérémonie marquant le 10e anniversaire du rappel à Dieu de Thierno Mountaga Tall. Pour le chef de l’Etat, l’homme multidimensionnel était une source d’inspiration pour tout le peuple sénégalais.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

Organisée en prélude de la 37e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne dédiée aux illustres guides religieux, la cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités étatiques et religieuses. Le thème retenu pour cette année: « Thierno Mountaga Tall ou l’incarnation de l’héritage omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l’islam".



Dans son discours, le président Macky Sall n’a pas manqué de magnifier la grandeur de Thierno Mountaga Ahmed Tall, « il était un homme d’écoute, simple à toute épreuve et qui a toutes les vertus d’un homme de Dieu, il fut l’un des meilleurs hommes de son époque car il transmettait son savoir aux au musulmans et prêchait la bonne foi ».



Selon toujours le chef de l’Etat, le défunt khalife de la famille omarienne a joué un rôle éminent dans le dialogue inter-religieux et islamo-chrétien, voilà pourquoi renseigne le président, « son rayonnement dépassait ses disciples ».



A son tour, le représentant du khalife, Thierno Nourou Tall a montré la satisfaction du khalife général au président Macky Sall, qui a honoré toute la famille omarienne. « Chacune des familles religieuses a senti votre aide à leurs côtés, Nous les foulbés de Cheikh Omar, nous sommes à coté de vous et nous vous réitérons notre solidarité. Vous êtes une fierté pour nous », témoigne le représentant du khalife.



Pour lever la séance, le roi du Mbalax Youssou Ndour a chanté en a capella la chanson qu’il a dédiée à Cheikh Omar Foutiyou Tall à la demande du fils du défunt khalife, Thierno Madani Tall.



Cheikh Makhfou Diop

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook