Macky Sall à Aïssata Tall Sall : " Votre père m'a donné du courage lors des moments difficiles de ma vie..."

Le Président Macky Sall s'est rendu hier, au domicile de Me Aïssata Tall Sall à Sacré-Cœur pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa mère. Sur les lieux, le chef de l'Etat a rembobiné ses relations avec père du maire de Podor qu'il considère aussi comme son propre père. En effet, Macky Sall a confié à l'assistance qu'au tout début de son différend avec l'ancien Président Abdoulaye Wade, c'est le vieux El Hadji Moussa Tall qui l'a encouragé en lui demandant de se battre.



"On était en pleine période de turbulences à cette époque, on était engagé dans un combat mes compagnons et moi. J'ai appelé mon père El Hadji Moussa Tall lui demandant de rassembler les sages Haal Pulaar pour les informer des tenants et aboutissements de l'affaire. Il appelé Thierno Madani Tall qui a rassemblé tous les sages et je leur ai expliqué l'origine des problèmes (Ndlr, avec Wade), en leur disant que je n'ai causé de tort à personne, je n'ai pas volé. On veut m'oppresser, j'ai refusé et décidé de faire face.



Avant de terminer mon discours, El Hadji Moussa m'a dit en Pulaar : "Il faut combattre, il ne faut pas démissionner, tu en sortira victorieux". Ils ont prié pour moi", a-t-il rappelé. Avant d'ajouter: "Je partage cela avec Aïssata Tall Sall, parce que dans la vie d'un homme, des fois, on n'a pas besoin des prières et d'encouragements. Votre père m'a donné du courage en ces moments difficiles de ma vie, alors qu'il n'y avait aucune certitude à part notre détermination et notre foi en Dieu. Je ne l'oublierai jamais".



Auparavant, le père de Aïssata Tall, El Hadji Moussa Tall a fait un témoignage sur Macky Sall qu'il considère comme son fils. "Le jour où il démissionnait du Pds, j'étais sur la route et j'ai arrêté a voiture à Thiaroye pour écouter son discours. Il avait souhaité venir ici me saluer ma femme et moi avant le décès. Il m'appelait quand j’étais en France pour me soigner. Le Président a tout fait pour avoir mon numéro de téléphone et m'a appelé pour me souhaiter la bonne santé ma femme et moi ", a -t-il confié.



A son tour , Aïssata Tall Sall a remercié le Président Macky Sall et assuré de la confiance de la famille en lui. "Ce que mon père à voulu de vous en faisant de vous son fils, vous l'avez accepté et vous le lui rendez, car vous le considérez comme votre père. Tout le Fouta a reçu vos condoléances et prie pour vous", a confié l'avocate.



(Source: L'As)