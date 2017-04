Macky Sall à Benno Bokk Yakaar: «Il faut me soutenir et soutenir notre bilan»

Un véritable plaidoyer. C’est à cet exercice que le chef de l4Etat, par ailleurs, commandant du «navire Benno Bokk Yakaar», s’est livré, ce samedi dans l’après-midi, au King Fahd Palace.



C’était en marge de la rencontre de mobilisation de la coalition hétéroclite Benno Bokk Yaakar, en direction des élections législatives. Dans son speech, le patron de la coalition, s’est montré ferme à l’endroit de ses troupes.



«Il faut me soutenir et soutenir notre bilan. L’heure est au travail, à la mobilisation, à taire les querelles et les guerres de positionnement. Unissez-vous et défendez notre bilan», a déclaré le chef de l’Etat.



Quand aux critiques dont il fait l’objet à propos de l’emprisonnement de certains hommes politiques qui lui sont pas favorables, en l’occurrence Khalifa Sall et Bamba Fall, le chef de l’Etat dira que «personne ne peut décider de la culpabilité de quelqu’un et que des agitations souvent, venant de notre camp, installent la confusion».



Igfm

