Macky Sall à Djibril War : "Maître, arrête, sinon je vais pleurer"

Macky Sall est apparu dans la salle, saluant à peine l'assistance, poignée de main. Après la lecture des points du jour de la réunion, il a pris la parole, pour dénoncer le comportement "irresponsable" de grands responsables, qui s'attaquent au parti et à son président.



Citant nommément Maitre Djibril War, il dit ceci: " Maître, j'ai été meurtri par vos propos, non pas par leur virulence, mais parce que venant de vous, que j'affectionne tellement. Vous savez tous que j'aime bien Me War pour ses qualités, son engagement, sa loyauté. Je ne veux plus que de tels gestes se reproduisent".



Comme dans une réunion familiale, le Président Sall a tenu un langage franc à l'endroit de Me Djibril War, qui était assis à quelques mètres de lui. A sa suite, d'autres responsables ont pris la parole pour formuler des critiques à l'endroit de Me War. En bon gentleman, l'avocat les a acceptées, tout en regrettant la dimension insoupçonnée que sa sortie a prise.



Le député renouvelle son attachement au Président Macky Sall et réaffirme sa volonté de l'accompagner encore plus loin. A un moment donné, Me War était étreint par l'émotion, provoquée par l'estime et la considération que le président porte sur sa personne.



La mine triste, le Président le fixe dans le blanc de l'œil. Il ne pouvait plus se retenir aussi longtemps et coupa net son camarade, d'une voix étreinte d'émotion. " Maître, arrête, sinon je vais pleurer, et toute la salle va aussi pleurer". Sans attendre, il se leva et se dirigea vers Me War, qui se leva à son tour. Les deux hommes se font des accolades et se serrent longuement dans les bras.



L'ambiance était indescriptible, les applaudissements mêlés aux soupirs de certains qui tentaient, en vain, de contenir leurs larmes. Et ce fut une nouvelle ambiance des vieux jours. Cerise sur le gâteau, Macky Sall valida le programme de la Session inaugurale de l'Ecole du Parti.



Source Direct Info