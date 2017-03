Macky Sall à Kaolack hier: La guerre des pancartes et effigies a fait rage

L’étape de Kaolack, ce vendredi, de la tournée économique du chef de l’Etat a vu les aperistes de la localité rivaliser d'ardeur. Les pancartes et autres effigies ont donné plus de sens à l’accueil. Avec un accueil triomphal, le président de la république, Macky Sall, qui a terminé sa tournée dans le Saloum, n’a pas regretté son passage dans cette région.



En effet, partout où il est passé, le leader de l’Alliance pour la Promotion du Développement Local (APRODEL), Moussa Fall en compagnie de Mimi Touré ont assuré l’accueil. Ils ont mobilisé plus de 50 cars et des centaines de tissus mis à la disposition de leurs militants pour accueillir en grande pompe le chef de l’Etat. C’est ainsi que, dès les premières heures, les rues de la capitale du Saloum étaient arborés de pancartes et des photos de Mimi Touré et de son jeune allié, Moussa Fall, le leader de l’Aprodel.



Les autres responsables Apéristes, ceux qui ont occupé les médias ces derniers jours pour décrier l’arrivée dans leurs rangs de l’ancien premier ministre, étaient presque invisibles. Ce couple a réussi à conquérir les cœurs des Kaolackois agacés par le comportement de ceux qui s’auto-proclamaient, maîtres des lieux, au point de semer le désordre dans les rangs de l’Apr.



Mais, désormais, chacun connaît sa place. C’est ainsi qu’on peut dire que l’ancien premier ministre vient de marquer son territoire et devient la patronne de l’Apr dans le Saloum. Car les réalités du terrain sont là, bien visibles.





