Macky Sall a été vendeur de croissants en France

Le Président Sall a étalé une partie de ses souvenirs lors de sa formation à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, devenue Institut français du pétrole (Ifp).



Selon le journal l'Observateur, le Président Sall qui a rencontré son professeur en Traitement du signal, a dit avoir appris la modestie dans cette école. Surtout qu'il leur arrivait de vendre des croissants à tour de rôle pour leurs voyages "On nous a appris la modestie dans cette école. Je me souviens de la vente des croissants pour l'organisation des voyages de fin d'année vers la Syrie où la Jordanie".



Une occasion saisie par le Président pour inciter les gens de ne pas faire la grosse tête. " Les gens doivent être formés dans la modestie. Ce qui manque dans nos pays, car les gens font la grosse tête", conseille le Président Sall.