Macky Sall a inauguré l’institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation de Diamniadio. Le Président de la République a procédé à l’inauguration de l’institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation, établi à Diamniadio. L’IRESSEF va appuyer les polices de santé publique et promouvoir la recherche pour combattre certaines pandémies. Une initiative du professeur Souleymane Mboup que le chef de l’Etat compte accompagner en prenant en charge le reste du financement évalué à 3 milliards F CFA.

