Macky Sall a participé ce lundi au "Compact G20 pour l’Afrique" à Berlin

(APS) - Le président Macky Sall a participé, lundi, à Berlin (Allemagne)

(APS) - Le président Macky Sall a participé, lundi, à Berlin (Allemagne), à une réunion consacrée au "Compact G20 pour l’Afrique", un cadre de concertation promu par la présidence allemande du G20 pour stimuler les investissements dans les 54 pays africains, a-t-on appris du Pôle de communication de la présidence sénégalaise. Cette rencontre se tient lundi et mardi, à un mois du sommet des 20 pays les plus industrialisés du monde, que l’Allemagne va accueillir en juillet prochain à Hambourg. La chancelière allemande, Angela Merkel, dit vouloir, avec le "Compact G20 pour l’Afrique", inciter les dirigeants des 20 premières économies du monde à investir davantage dans les pays africains. Le dirigeant sénégalais est invité à cette rencontre par Mme Merkel, qui assure actuellement la présidence du G20, selon un communiqué du Pôle de communication de la présidence du Sénégal. Une photo de famille jointe au communiqué montre, aux côtés d’Angela Merkel, neuf chefs d’Etat africains, des dirigeants d’Afrique de l’Ouest pour la plupart. On peut citer Alpha Condé (Guinée), Mahamadou Issoufou (Niger), Paul Kagame (Rwanda), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) et Ibrahima Boubacar Keïta (Mali). Mme Merkel a aussi convié à la conférence dédiée à l’investissement en Afrique la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, et le président de la Banque mondiale (BM), Jim Yong Kim. Avant la réunion de Berlin, le président Macky Sall a eu un entretien, lundi matin, avec son homologue français Emmanuel Macron, selon le Pôle de la communication de la présidence sénégalaise.

