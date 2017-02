Macky Sall a présidé la Séance Académique Solennelle 2017 de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 19:15 | | 0 commentaire(s)| Le chef de l'État a présidé la Séance Académique Solennelle 2017 de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, autour du thème "Les OGM : Etat des lieux, Enjeux et Perspectives au Sénégal".





Accueil Envoyer à un ami Partager