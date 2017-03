Macky Sall a quitté Dakar vers 11 heures, pour une visite officielle de trois jours en Suisse

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2017 à 14:13

Le président Macky Sall a quitté Dakar vers 11 heures, pour une visite officielle de trois jours en Suisse, a constaté l’envoyée spéciale de l’APS. Il va entamer lundi cette visite, à l’invitation de Doris Leuthard Hausin, la présidente de la Confédération helvétique, précise un communiqué du service chargé de la communication de la présidence sénégalaise. "Cette visite traduit la volonté des deux pays (le Sénégal et la Suisse, Ndlr) d’intensifier leurs relations bilatérales [et] donnera l’occasion aux deux dirigeants d’échanger sur des dossiers de coopération, notamment celui qui est relatif au Programme pilote de promotion de l’enseignement technique et professionnel au Sénégal", indique la même source. Ce programme du gouvernement sénégalais bénéficie du "soutien de la Suisse, qui jouit d’une expérience avérée en matière de formation duale, entre l’école et l’entreprise". Macky Sall visitera l’Ecole des métiers de Lausanne et prendra part au "CEO Africa Forum, une plateforme de dialogue entre chefs d’entreprises et décideurs publics pour encourager l’investissement en Afrique". Il va animer une conférence à l’Université de Genève, sur le thème : "Pour un nouveau regard sur l’Afrique". Le président Sall sera fait Docteur Honoris Causa de l’Institut de diplomatie et des relations internationales de Genève, selon le communiqué du service de la communication de la présidence sénégalaise. Le texte annonce que les membres du Comité international olympique recevront aussi la visite du dirigeant sénégalais.

