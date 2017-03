Macky Sall a rendu visite à la maman de Daouda Dia et Harouna Dia à Orkadiéré, émouvant... Malgré la chaleur suffocante et le manque de temps par rapport à sa tournée économique dans le Fouta, le chef de l'Eta Macky Sall a tenu à faire le déplacement à la maison familiale des Dia pour rendre visite à celle qu'elle appelle affectueusement "maman" à savoir la mère de Daouda Dia, le premier questeur de l'Assemblée nationale et de l'homme d'affaire Harouna Dia. Il y avait plein de monde, mais, le Président, habillé de blanc, en toute simplicité, a pris un bain de foule et bravé le monde pour entrer dans la maison où tout le monde était émue de cette visite chez la maman du maire d'Orkadieré.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017







