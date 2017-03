Macky Sall à ses militants en France: "Il faut que la discipline règne dans le parti"

Que toute l'Alliance pour la république ( Apr) se le tienne pour dit. Le Président Sall qui recevait samedi, à la résidence de l'Ambassadeur du Sénégal à Paris, la délégation des Sénégalais de l'extérieur (Des) de France, a déclaré qu'il n'acceptera pas que la guerre des investitures sème la pagaille au sein de la formation politique.



"Ce que je vous demande, c'est de poursuivre les inscriptions sur les listes électorales, travailler en synergie et ne pas vous laisser distraire, en guerroyant entre vous. Le plus important, c'est de gagner les Législatives. Nous ne sommes pas encore à l'heure des investitures et d'ailleurs, quant nous y serons, le parti prendra ses responsabilités, comme cela s'est toujours fait. Il faut taire vos querelles et travailler dans l'unité.



Cela est valable pour vous, comme pour tous les autres responsables du parti. Il faut que la discipline règne dans le parti. C'est fondamental. Il faut aussi que vous travaillez avec les gens de la coalition ( Benno Bokk Yaakaar). Je sais que nous sommes majoritaires en France, mais nous le serons plus dans la coalition", a-t-il fait savoir, après avoir auparavant écouté le responsable des structures de la Dse-France, celui des Cadres et la structure de Mme Mbacké qui est sujette à problèmes. Cette dernière, l'a d'ailleurs rassuré en disant qu'elle est prête à tous les sacrifices pour l'unité du parti. " Je suis prête à être une voie ferrée, les rails sur lesquels passeront toutes les locomotives", a-t-elle dit dans un langage imagé.