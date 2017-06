Macky Sall à ses ministres : "Il faudra défendre un bilan et arrêter de verser dans le folklore"

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 12:58 | | 1 commentaire(s)|

Macky Sall s’est prononcé sur le choix porté sur Mouhammed Boun Abdallah Dionne pour diriger la liste nationale de Benn Bokk Yakaar et a appelé ses ministres à éviter le folklore. Pour lui, il ne s’agira que de défendre un bilan lors des législatives.

Selon Libération, le président de la République a tenu un discours clair en direction de ses ministres, mercredi, au lendemain du dépôt des listes électorales. «Ma conviction est que ce Gouvernent travaille. Notre seul souci, c’est la perception que certains ont de ce travail, surtout que nous avons une opposition qui passe son temps à dénigrer. C’est simple : Il faudra défendre un bilan et arrêter de verser dans le folklore», a déclaré Macky Sall, qui a par ailleurs soutenu que c’est tous les ministres qui ont été investis à travers la personne de Mohammed Boun Abdallah Dionne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook