Macky Sall à ses partisans de Tivaouane : « Vos faibles résultats aux Législatives m’enverraient au second tour… »

Comme à chaque fois lors de ses déplacements à l’intérieur du pays, le Président Macky Sall consacre une partie de son temps pour s’entretenir avec les militants et responsables locaux de son parti. Avant-hier, tard dans la nuit, il a reçu en audience ceux de Tivaouane où il séjourne depuis mercredi en prélude au Gamou.



Le Président Sall a ainsi saisi l’occasion pour déplorer les résultats enregistrés par la mouvance présidentielle aux élections législatives de 2017. « Si c’était une élection présidentielle avec vos piètres résultats, je serais au second tour. Vous êtes en deçà de 50%, presque 39% » leur a-t-il dit, selon L’Observateur. Dans la foulée, Macky Sall a exhorté Mamadou Sy Mbengue, Abdou Ndéné Sall entre autres responsables, à mouiller le maillot pour renverser la tendance, arguant qu’il compte beaucoup sur le département de Tivaouane, un fort potentiel électoral pour assurer sa réélection.



«Je veux être réélu dès le 1er tour de la présidentielle de 2019. Une élection se gagne par le travail sur le terrain », a-t-il souligné. Dans leurs interventions, certains responsables, lui ont fait part de leur misère ou sollicité la promotion des militants de la première heure. « Même s’il est vrai que tout le monde ne peut pas avoir une nomination, ce serai bon de se souvenir des vioeux compagnons, qui ne cracheraient pas sur des appuis ponctuels afin de pouvoir faire face aux préoccupations des populations », a rappelé Marème Aïdara.



Hady Sy, coordonnateur d’un mouvement a dénoncé le fait que les fonds mis à la disposition des responsables pour mobiliser, n’arrivent pas aux alliés, qui font la plupart du temps le gros du travail. Il aussi recommandé à Macky Sall d’appuyer les disciples adultes qui sont dans les daaras, car ils mouillent le maillot pour le soutenir.

