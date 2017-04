Macky Sall attendu vendredi à Bettenty (Fatick)

(APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall va exprimer vendredi à Bettenty (Fatick) sa compassion aux rescapés et familles des victimes du chavirement d’une pirogue qui a fait 21 morts aux larges de cette localité insulaire du département de Foundiougne.



"Le président de la République qui a présenté les condoléances de la nation aux familles des vaillantes femmes qui ont péri dans le chavirement d’une pirogue à Bettenty", a annoncé qu’il se rendra vendredi dans les Îles du Saloum pour exprimer sa compassion aux rescapés et familles des victimes, informe le communiqué du Conseil des ministres.



En outre, Macky Sall a demandé au gouvernement "de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l’assistance psychosociale requise ainsi que le soutien nécessaire aux blessés, aux familles éplorées et aux rescapés de ce tragique accident".



Toujours dans le registre nécrologique, le chef de l’Etat a également présenté les condoléances attristées de la nation à la famille et à l’ensemble de la communauté artistique suite au décès survenu mardi à l’hôpital Principal de Dakar de feu Issa Samb, plus connu sous le surnom de Joe Ouakam.