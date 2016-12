Macky Sall au chevet d'Amath Dansokho, hospitalisé en France

Le président Macky Sall s'est rendu au chevet de Amath Dansokho, à l’hôpital Salpêtrière ( 13e arrondissement) où le Président d'honneur du Pit est interné depuis plus d'un mois. C'est d'ailleurs le dernier acte de sa visite d'Etat en France, après qu'il eut bouclé son programme, au moment où il rendait à l'aéroport pour rentrer à Dakar. Une visite qui n'a pas laissé la famille et les amis indifférents du vieux coco de Khar Yalla, au premier rang desquels Babacar Touré, Mansour Ndiaye ( ancien du Pit), Albert Bourgi, Pape Mbaye. Il faut dire que les relations entre Macky Sall et Amath se sont renforcées lors de la dernière présidentielle. Devant la division, à Benno Siggil Senegaal (Bss), Dansokho avait pronostiqué la victoire de Macky Sall au moment où l’hypothèse semblait, aux yeux de beaucoup d'analyste, surréaliste. Il avait ensuite battu campagne activement pour l'actuel Président, n'hésitant pas à s'accrocher, comme une jeune de 18 ans, aux portieres des voitures de campagne. Vivement qu'il nous reviennent avec la même forme qu'en 2012.



Source: EnQuête