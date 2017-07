Macky Sall au sommet du G20 à Hambourg

Sur invitation de Madame la Chancelière Angela Merkel, le président Macky Sall, président en exercice du Comité d'orientation du Nepad, quitte Dakar aujourd’hui pour prendre part au Sommet du G20, les 7 et 8 juillet à Hambourg, en Allemagne, annonce un communiqué.



Le G20, instance internationale qui regroupe les vingt pays les plus industrialisés, associe traditionnellement à ses travaux des dirigeants de pays en développement, pour discuter, dans le cadre d'un dialogue inclusif, des principaux problèmes économiques, sociaux et environnementaux auxquels le monde fait face.



Ce Sommet débattra ainsi, entre autres, d'enjeux majeurs comme le changement climatique, les énergies renouvelables, le numérique, l'emploi et l'autonomisation des femmes ainsi que l'initiative allemande dite Compact avec l'Afrique, visant à promouvoir les relations d'investissement et de partenariat avec le continent. Pour rappel, le Sénégal fait partie des cinq pays choisis pour la mise en œuvre de la phase pilote de cette initiative parrainée par le G20.



El. A. T. (LESOLEIL)