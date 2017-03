Macky Sall aurait supplié Khalifa Sall de retirer sa candidature aux législatives, Yakham Mbaye taxe MoussaTine de bonimenteur et déballe Après la dernière sortie de Moussa Tine sur l'affaire Khalifa Sall, le ministre, secrétaire d'Etat à la communication Yakham Mbaye ne se limite pas à qualifier le lieutenant de Khalifa Sall de " bonimenteur", il va plus loin en vilipendant Moussa Tine.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 11:18 | | 3 commentaire(s)|

" Nous nous garderons de dire que Moussa Tine m... lorsqu'il dit , " Macky m'a saisi pour me demander de dire à Khalifa Sall de renoncer à sa candidature. Contentons-nous donc de dire que c'est un sacré bonimenteur, parce que c'est l'exacte vérité", lance Yakham Mbaye qui assure que pas une seule fois, depuis que le Président Macky Sall a accédé à la magistrature suprême, il n'a eu un entretien téléphonique avec Moussa Tine et le défie de prouver le contraire, en somme de dire où et quand cet échange a eu lieu.



Toujours aussi incisif, il soutient, " nous ne l'inviterons pas à jurer publiquement la main droite sur le Coran, ce serait trop lui demander mais les valeurs et les principes qu'il célèbre, l'obligent à dater et localiser l'échange qu'il évoque".



Yakham Mbaye soutient ainsi que Moussa Tine est "un pro-Khalifa frustré d'avoir perdu la gestion des ordures, puis désoeuvré, enfin désengagé jusqu'à refuser il y a deux semaines, d'aller ferrailler sur les plateaux de télévision pour défendre son mentor et las de voir ses appels du pied vers le palais se perdre se perdre dans l'anse Bernard".



Selon Yakham Mbaye, Moussa Tine a voulu "faire sensation avec le fracas de ses propos pour mieux redorer son blason aux yeux des siens qui avaient déjà ouï-dire de ses très récentes entourloupes", soutient-il encore.



source: vox populli

